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Факти / Україна / Політика

Рада змінить графік під час виборів, але депутати працюватимуть – Разумков

Незважаючи на те, що значна частина народних депутатів буде задіяна у передвиборчій кампанії на місцевих виборах, Верховна Рада зможе виконувати свої прямі функції.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі Свободи слова на ICTV і додав, що Рада змінить графік роботи.

– Два останні тижні перед виборами і тиждень після – це буде робота в регіонах. У вересні та на початку жовтня ми працюватимемо в пленарному режимі, розглянемо більшу частину тих законопроектів, які запропоновані, – сказав він.

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Коли місцеві вибори

Місцеві вибори в Україні відбудуться в 2020 році 25 жовтня.

5 вересня буде оголошено про старт виборчого процесу.

До 2 жовтня мають бути оприлюднені усі відомості про реєстрацію кандидатів.

Наступного дня після цієї процедури розпочнеться передвиборна агітація.

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