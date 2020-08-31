PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Раду поки не розпускатимуть. Зеленський пояснив чому

Верховну Раду ще не час розпускати, оскільки вона нині далеко не все зробила, що заплановано.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на з’їзді партії Слуга народу.

– Рік тому, в перший день вашої роботи під куполом я сказав, що ця Верховна Рада точно увійде в історію України. Але є два варіанти: як парламент, який зробив все, що не зробили політики за всі 28 років, або як парламент, який проіснував менше всього. чи можна сказати, що ви вже пройшли перший шлях? поки що немає, – сказав він.

Читайте: Місцеві вибори 2020: кандидати в мери міст від Слуги народу (СПИСОК)

Нині у країні така ситуація, що багато було зроблено, але розслаблятися рано, додав він.

Рейтинг партії Слуга народу

З початку року партія Слуга народу втратила 15% рейтингу. Водночас політсила залишається лідером електоральних симпатій українців.

Слуга народу є “партією молоді”, 6 із 10 її виборців – люди молодші за 40 років, розповіли у Фонді Демократичні ініціативи.

Джерело: Слуга народу

Теги: , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх