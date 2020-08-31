Верховну Раду ще не час розпускати, оскільки вона нині далеко не все зробила, що заплановано.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на з’їзді партії Слуга народу.

– Рік тому, в перший день вашої роботи під куполом я сказав, що ця Верховна Рада точно увійде в історію України. Але є два варіанти: як парламент, який зробив все, що не зробили політики за всі 28 років, або як парламент, який проіснував менше всього. чи можна сказати, що ви вже пройшли перший шлях? поки що немає, – сказав він.

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Нині у країні така ситуація, що багато було зроблено, але розслаблятися рано, додав він.

Рейтинг партії Слуга народу

З початку року партія Слуга народу втратила 15% рейтингу. Водночас політсила залишається лідером електоральних симпатій українців.

Слуга народу є “партією молоді”, 6 із 10 її виборців – люди молодші за 40 років, розповіли у Фонді Демократичні ініціативи.

Джерело: Слуга народу