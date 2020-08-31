31 серпня на кордоні України з Угорщиною та Румунією спостерігаються черги автомобілів, які виїжджають з країни.

Черги утворилися на пунктах пропуску Чоп (Тиса), Лужанка та Дяково.

Ситуація виникла через запровадження з 1 вересня Угорщиною нових правил в’їзду для українців.

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За новими правилами, кордон можуть перетнути лише ті громадяни України, які:

є членами родини громадян Угорщини;

мають дозвіл на постійне проживання в Угорщині, їхні родичі;

мають дозвіл на тимчасове проживання в країні;

є посадовими особами дипломатичної служби, які їдуть з офіційним візитом;

є спортсменами, які працюють в Угорщині;

мають документальне підтвердження, що протягом останніх шести місяців хворіли на коронавірус.

Крім того, можна подати документи на дозвіл на в’їзд, його видають угорські правоохоронці.

Усі українці після перетину угорського кордону мають відбути самоізоляцію 14 днів та пройти два тести на коронавірус лише на території Угорщини.

Окремого дозволу не потребують ті, хто повертаються до України, а також ті, хто:

надають згоду пройти перевірку на коронавірус та не мають ознак інфекції;

відповідають всім вимогам для в’їзду, визначеним Кодексом Шенгенських кордонів;

мають документ, що підтверджує право на в’їзд до країни призначення.

Закриття кордонів Угорщини

Минулого разу через закриття кордонів Угорщини у пункті пропуску Тиса виник ажіотаж.

Українці поспішали в’їхати до країни.

Крім того, у черзі стояли ті, хто хотів транзитом проїхати до інших європейських держав.

Джерело: Держприкордонслужба, Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége