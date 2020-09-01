Гео Лероса виключили з фракції Слуга народу

Фракція Слуга народу вирішила виключити нардепа Гео Лероса зі своїх лав.

Лероса вигнали з фракції за результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів, йдеться у повідомленні Слуги народу.

Що передувало

На засіданні Верховної Ради 1 вересня Лерос вийшов до трибуни і звинуватив президента Володимира Зеленського у невиконанні обіцянок. Водночас доказів своїм словам народний депутат не навів.

Під звинувачення Лероса потрапив також керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Раніше Гео Лерос був радником Зеленського, проте нині критикує роботу Офісу президента.

28 серпня автомобіль народного депутата спалили.

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“Плівки Єрмака”

У березні 2020 року Гео Лерос опублікував відео, на якому знято брата Єрмака Дениса під час того, як він нібито “торгував” держпосадами.

Єрмак та Зеленський заявляли, що брат голови Офісу президента не брав грошей.

У червні Служба безпеки України заявила про затримання ймовірного автора скандальних “плівок Єрмака” на отриманні $100 тис. неправомірної вигоди.