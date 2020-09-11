Глава делегації України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук вважає, що Мінські угоди не можуть бути виконані в нинішньому вигляді.

Вихід з цієї ситуації слід шукати на рівні глав держав нормандської четвірки, заявив він в ефірі радіо НВ.

На його думку, Мінські угоди не можуть бути виконані в силу зрозумілих причин. Але, згідно з міжнародними умовами, угоди не можуть бути скасовані однією стороною.

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Кравчук вважає, що вихід із ситуації потрібно шукати через нормандський формат, де є реальні надії на проведення зустрічі лідерів держав.

Глава делегації України в ТКГ вважає, що серйозно можна обговорювати питання про якусь зміну Мінських угод, якщо він буде поставлений на порядок денний цій зустрічі.

Нормандські переговори

Українська делегація прибула до Берліна на переговори на рівні радників України, Німеччини, Франції та Росії. Українська сторона в черговий раз підтверджує велике прагнення до встановлення миру в Україні.

Тому прийшов час провести наступний саміт лідерів країн нормандського формату, вважає голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Джерело: радіо НВ