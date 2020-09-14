Екзамен з математики стане обов’язковим для випускників шкіл з 2021 року

В українських школах з наступного року запроваджують ще один екзамен для випускних класів. Школярі складатимуть обов’язковий іспит з математики.
Учні складатимуть його у рамках Державної підсумкової атестації, повідомила заступниця директора Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.
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– Державна підсумкова атестація у 2021 році, для здобувачів повної загальної середньої освіти, буде обов’язковою з української мови і математики. Це нововведення, – розповіла Вакуленко.
Раніше випускникам давали вибір – складати історію України або математику.
МОН застрахує вчителів і дітей
У Міністерстві освіти та науки хочуть страхувати від коронавірусу вчителів-пенсіонерів і дітей.
Глава міністерства Сергій Шкарлет сподівається найближчим часом досягти співробітництва, яке стане корисним і вчителям, і державі.
Джерело: УЦОЯО