Хасиди на кордоні: МЗС закликає не оформляти виїзд до України та поважати закон

Україна закликає громадян іноземних держав, зокрема, хасидів-паломників дотримуватися законів України щодо в’їзду для святкування Рош га-Шана.

Із такою позицією виступили в МЗС, посилаючись на положення пункту 10-1 постанови Кабміну №641 Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням коронавірусу.

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У міністерстві нагадали, що в період з 28 серпня і до 28 вересня 2020 року в’їзд на територію України іноземцям та особам без громадянства заборонено.

– МЗС України звертається до усіх подорожуючих з наполегливим клопотанням поважати чинні правила у сфері прикордонного контролю та не допускати створення ускладнених ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон.

Тим часом станом на 15.00 15 вересня біля ПП Нові Яриловичі залишаються декілька сотень хасидів: зазначається, що серед натовпу є багато дітей та людей літнього віку, дехто вже встановив палатки.

Прогнози ДПСУ щодо прибуття хасидів до українських кордонів

Під час зустрічі президента з очільником Держприкордонслужби було оприлюднено прогнози щодо прибуття нових груп хасидів до білорусько-українського кордону.

Найближчими днями прибуття паломників можна очікувати на деяких пропускних пунктах Чернігівської, Житомирської та Волинської областей.

Нараз український кордон охороняється прикордонниками, підсиленим резервом, також проводиться повітряний моніторинг.