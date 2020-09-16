На 2021 рік у держбюджет закладено підвищення зарплат лікарям екстреної медичної допомоги до 22 тис. грн.

Про це в ході прес-брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, тариф надання екстреної медичної допомоги розраховується від кількості населення в регіоні. Станом на сьогодні сума становить 164 грн на людину.

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– На наступний рік ми запропонували, щоб тариф становив 412 грн. Ми врахували підвищення зарплат. Зарплата лікаря, за нашими розрахунками, повинна становити близько 21-22 тис. грн, водія – не менше 12 тис. грн. Крім цього, в засоби заклали весь перелік ліків, – сказав Степанов.

Також він зазначив, що в 2021 році запроваджуються індикатори якості роботи екстреної медичної допомоги.

– Наразі в Україні вчасно приїжджають до пацієнта тільки в 31% випадків, в наступному році ми розраховуємо на 60%, у 2022 – 75%, в 2023 – не менше 85%. У нас є план реформування екстреної медичної допомоги, – зазначив Степанов.

Зарплати медикам підвищити повинні з 1 вересня. Так, лікарі повинні отримати доплату в розмірі 70% від посадового окладу (3 561 грн в місяць), фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою – 50% (2 361 грн), молодший медперсонал – 25% (1 181 грн).