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46 разів порушили самоізоляцію: в Естонії затримали групу українських заробітчан

Українські заробітчани порушили карантин в Естонії та будуть покарані штрафом або кримінальною справою.

Про це повідомили в МВС країни.

Згідно з встановленими правилами, після в’їзду в Естонії роботодавці мали організувати усі умови для 14-денної самоізоляції, однак цього зроблено не було.

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46 разів порушили самоізоляцію: в Естонії затримали групу українських заробітчан

– Ми можемо вислати іноземців з Естонії, покарати роботодавця штрафом до €32 тис. або відкрити кримінальну справу за поширення інфекційних хвороб, – сказав голова міністерства Март Хельме.

За порушення карантину в Естонії можуть призначити штраф до €9,6 тис.

Весь наступний тиждень ЄС не вноситиме змін до білого списку країн, громадянам яких дозволено подорожувати у єврозоні.

Станом на 3 серпня у списку – 13 країн.

Список поповнюється і скорочується залежно від епідеміологічної ситуації у світі.

Українцям (якщо йдеться не про працівників чи студентів) в’їзд до ЄС наразі не відкрито.

Джерело: ERR

Фото: Dreamstime

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