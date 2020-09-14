Україна під час зустрічі радників в нормандському форматі не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори для проведення їх на окупованих територіях.

Однак у Верховній раді дійсно зареєстрована постанова, якою пропонують внести зміни до документу про місцеві вибори.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі одного з телеканалів заявив, що жодних зобов’язань не було.

– Жодних зобов’язань з української сторони щодо перегляду постанови Верховної Ради про місцеві вибори не було. І це неможливо, тому що ми не можемо втручатись в діяльність українського парламенту, – сказав політик.

Він запевняє, що Україна тільки “проінформувала” інших учасників зустрічі, що депутати хочуть внести зміни до вже ухваленої постанови про місцеві вибори.

– Ми тільки проінформували колег, що депутатом від Слуги народу Олександром Качурою ще 28 липня зареєстрована постанова щодо змін. І ця постанова сьогодні є і найближчим часом вона буде винесена в залу Верховної Ради, де вирішиться її доля, – сказав Єрмак.

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Заява Росії та вибори на Донбасі

Після переговорів радників нормандської четвірки представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори, а саме включення туди пункту про проведення виборів на всій території Донбасу.

У Росії вважають, що постанова Ради суперечить Мінським домовленостям.

15 липня Верховна Рада проголосувала за проведення місцевих виборів 25 жовтня на всій території України, за винятком ОРДЛО.