Степанов очолить список партії Слуга народу в Одеську облраду

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявляє, що погодився очолити список партії Слуга народу на виборах в Одеську обласну раду.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

– Я вирішив посилити команду президента в Одеській області і погодився очолити список партії Слуга народу до обласної ради, – заявив він.

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За словами Максима Степанова, зараз є унікальний шанс, аби реалізувати зміни в Одеському регіоні.

– Разом з усією країною, Одещина заслуговує на реальні зміни, які розпочав президент. Але реалізувати їх можливо тільки за наявності його команди у місцевій владі. Це унікальний шанс на зміни, який ми не можемо втратити, – додав він.

Марина Порошенко у Київраді

Дружина п’ятого президента Петра Порошенка Марина Порошенко очолить список партії Європейська солідарність на виборах до Київради.

Про це вона заявила на з’їзді столичної команди ЄС.

Джерело: Максим Степанов