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Факти / Україна / Політика

Інавгурація Лукашенка не значить його визнання легітимним президентом – Кулеба

Інавгурація Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом Білорусі.

Про це написав у себе в Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

ЧитайтеПротести в Білорусі – онлайн

– Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди буде підтримувати білоруський народ.

З огляду на хід виборчої кампанії в Білорусі і подальші події, сьогоднішня “інавгурація” Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білорусі, – написав голова МЗС.

Ситуація у Білорусі

Протести у Білорусі спалахнули з новою силою через таємну інавгурацію Олександра Лукашенка. Вона пройшла 23 вересня у Мінську.

Участь у заході взяли лише державні чиновники країни.

Активісти з плакатами вийшли на вулиці білоруських міст. У деяких населених пунктах спробували перекрити дороги.

За даними правозахисників, міліція затримала близько 100 осіб. У МВС Білорусі заявляють про 10 затриманих.

Джерело: Дмитро Кулеба

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