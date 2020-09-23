Інавгурація Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом Білорусі.

Про це написав у себе в Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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– Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди буде підтримувати білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії в Білорусі і подальші події, сьогоднішня “інавгурація” Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білорусі, – написав голова МЗС.

Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня «інавгурація» О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2020

Ситуація у Білорусі

Протести у Білорусі спалахнули з новою силою через таємну інавгурацію Олександра Лукашенка. Вона пройшла 23 вересня у Мінську.

Участь у заході взяли лише державні чиновники країни.

Активісти з плакатами вийшли на вулиці білоруських міст. У деяких населених пунктах спробували перекрити дороги.

За даними правозахисників, міліція затримала близько 100 осіб. У МВС Білорусі заявляють про 10 затриманих.

Джерело: Дмитро Кулеба