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Факты / Украина / Политика

Инаугурация Лукашенко не означает его признание легитимным президентом — Кулеба

Инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным президентом Беларуси.

Об этом написал у себя в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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— Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ.

Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и последующие события, сегодняшняя “инаугурация” Лукашенко не означает его признание легитимным главой Беларуси, — написал глава МИДа.

Ситуация в Беларуси

Протесты в Беларуси вспыхнули с новой силой из-за тайной инаугурации Александра Лукашенко. Она прошла 23 сентября в Минске.

Участие в мероприятии приняли только государственные чиновники страны.

Активисты с плакатами вышли на улицы белорусских городов. В некоторых населенных пунктах попытались перекрыть дороги.

По данным правозащитников, милиция задержала около 100 человек. В МВД Беларуси заявляют о 10 задержанных.

Источник: Дмитрий Кулеба

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