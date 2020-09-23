Инаугурация Лукашенко не означает его признание легитимным президентом — Кулеба

Инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным президентом Беларуси.
Об этом написал у себя в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Читайте: Протесты в Беларуси — онлайн
— Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ.
Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и последующие события, сегодняшняя “инаугурация” Лукашенко не означает его признание легитимным главой Беларуси, — написал глава МИДа.
Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня «інавгурація» О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2020
Ситуация в Беларуси
Протесты в Беларуси вспыхнули с новой силой из-за тайной инаугурации Александра Лукашенко. Она прошла 23 сентября в Минске.
Участие в мероприятии приняли только государственные чиновники страны.
Активисты с плакатами вышли на улицы белорусских городов. В некоторых населенных пунктах попытались перекрыть дороги.
По данным правозащитников, милиция задержала около 100 человек. В МВД Беларуси заявляют о 10 задержанных.
Источник: Дмитрий Кулеба