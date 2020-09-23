Инаугурация Лукашенко не означает его признание легитимным президентом — Кулеба

Инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным президентом Беларуси.

Об этом написал у себя в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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— Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ.

Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и последующие события, сегодняшняя “инаугурация” Лукашенко не означает его признание легитимным главой Беларуси, — написал глава МИДа.