Стан хворого на коронавірус Геннадія Кернеса покращився. Про це повідомили його дружина Оксана Гайсинська та її син Родіон на своїх сторінках у соцмережі Instagram.

За словами рідних, лікарі клініки Шеріте наразі вирішують, коли йому можна повернутися додому.

– Зв’язок у палаті як і раніше заборонений. Він піде на вибори і це не обговорюється, – написав прийомний син мера Харкова.







Стан Кернеса покращився, лікарі обдумують повернення додому / 2 фотографии

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Скільки Кернесу обійшлося лікування в Німеччині

Міський голова Харкова захорів на коронавірус на початку вересня. Спочатку він проходив лікування в одній з місцевих лікарень. Згодом через погіршення самопочуття його доправили до клініки Шеріте, що у Берліні.

Зокрема йдеться про загострення наслідків поранення, яке Геннадій Кернес отримав у 2014 році.

Відомості Державного реєстру декларацій свідчать, 16 вересня Кернес сплатив за переліт до Німеччини 1,748 млн грн, а за послуги медиків – 4,124 млн грн.

Джерело: Оксана Гайсинська, Родіон Гайсинський

Фото: Геннадій Кернес