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Факти / Україна / Суспільство

Акція протесту шахтарів: чому досі частина працівників перебуває під землею

Попри виконання всіх вимог шахтарів керівництвом ВАТ Кривбасзалізрудком, а це підвищення заробітної плати, частина працівників шахт Батьківщина, Жовтнева, Гвардійська та Терновська, продовжують акцію протесту і не виходять на поверхню.

Кандидат політичних наук Ростислав Балабан вважає, що це політичний пресинг для зниження рейтингу партії Слуга народу в Кривому Розі. Про це він заявив на 112 каналі в програмі Live Шоу.

– Грошима це не вирішиться. Пам’ятаємо, що дотепер страйкують шахтарі Кривбасу, які спустилися під землю. І виявляється, коли їм погасили грошові вимоги, тобто матеріальна частина вимог закінчилася, вони все одно залишилися під землею.

Що це означає? Це почався етап політичного пресингу і політичних вимог. І, безумовно, такі події знижують рейтинг партії Слуга народу, – впевнений кандидат політичних наук Ростислав Балабан.

Читайте: Протести шахтарів у Кривому Розі: під землею залишаються майже 150 людей

Нагадуємо, правління Кривбасзалізрудкому проводила неодноразові переговори з представниками страйкарів, пропонувала різні варіанти підвищення заробітної плати. Адміністрація ВАТ Кривбасзалізрудком вже підвищила розміри тарифних ставок і окладів на 10-25% залежно від професій. Також був доповнений список професій працівників, яким підвищуються тарифні ставки і посадові оклади на 25%.

Додатково запропонували підвищення розмірів тарифних ставок і окладів всім працівникам підприємства на 10% з 01.10.2020. Але дотепер під землею знаходиться частина працівників, про це повідомлено в офіційній заяві правління ВАТ Кривбасзалізрудком.

Адміністрація ПАТ Кривбасзалізрудком не відмовляється від подальших переговорів з протестувальниками, але виключно тоді, коли всі вони піднімуться на поверхню, – повідомляють у ВАТ Кривбасзалізрудком.

Раніше ми писали, що адміністрація КЗРК заявила про вимушену зупинку підприємства.

Джерело: Українські новини

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