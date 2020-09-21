Протести шахтарів у Кривому Розі: під землею залишаються майже 150 людей

У Кривому Розі вже 20 день тривають протести шахтарів. Станом на 21 вересня 149 гірників шахт Октябрської, Родіни, Тернівської, Гвардійської залишаються під землею.

Найбільше шахтарів протестують на шахті Родіна – 68 людей.

Голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявив, що зараз потрібно докласти максимум зусиль, щоб з гірниками відбувалися перемовини.

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Чому почалися підземні протести шахтарів

Протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Вже 8 вересня 393 шахтарі залишилися під землею.

Вони вимагали збільшення зарплат і поліпшення умов праці. Також серед вимог – повернення пільгового стажу та припинення порушень під час атестації. На 19-й день протесту під землею залишалося 154 гірники.

Зі свого боку, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між шахтарями та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату.