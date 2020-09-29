Через зарплату Вакарчука: між Голосом і Слугою народу в Раді виникла суперечка

Під час пленарного засідання Верховної Ради народні депутати з фракції Голос заявили, що його потрібно закривати, оскільки парламент не ухвалив жодного закону.

У відповідь на це народний депутат від Слуги народу Максим Бужанський заявив, що рішення не ухвалюються, оскільки Святослав Вакарчук не ходить на пленарні засідання, але отримує зарплату народного депутата.

Зі свого боку, голова фракції Голос Сергій Рахманін пояснив, що Святослав Вачарчук склав свої повноваження відповідно до рішення з’їзду. Він також запевнив, що Вакарчук не отримує будь-яку грошову винагороду – депутатські чи заробітну плату від Верховної Ради.

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26 червня Святослава Вакарчука позбавили мандата депутата на з’їзді партії Голос. Після припинення депутатських повноважень він залишається членом партії, але не є народним депутатом.

У парламенті Святослава Вакарчука замінила Аліна Свідерська, яка балотувалася на позачергових виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії Голос.