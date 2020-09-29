29 вересня у Верховній Раді розглядатимуть низку законопроектів у першому та другому читанні.

Народні депутати працюватимуть у пленарному режимі, а засідання розпочнеться о 10.00.

У вівторок, 29 вересня, на пленарному засіданні нардепи розглядатимуть проект закону про внесення змін до держбюджету 2020 та про внесення змін до Виборчого кодексу щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період карантину.

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Окрім того, парламент працюватиме над законопроектом про внесення змін до Митного кодексу України щодо спрощення досудового розслідування та проектом постанови про заяву Верховної Ради України щодо невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України.

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Зміни до постанови про вибори

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що внесення змін у постанову про призначення місцевих виборів ставлять під сумнів їх легітимність.

Він також зазначив, що нині немає людей, яким було б цікаво поставити під сумнів легітимність виборчого процесу.