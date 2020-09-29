29 сентября в Верховной Раде будут рассматривать ряд законопроектов в первом и втором чтении.

Народные депутаты будут работать в пленарном режиме, а заседание начнется в 10.00.

Во вторник, 29 сентября, на пленарном заседании нардепы рассмотрят проект закона о внесении изменений в госбюджет 2020 и о внесении изменений в Избирательный кодекс относительно особенностей организации подготовки и проведения выборов в период карантина.

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Кроме того, парламент будет работать над законопроектом о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно упрощения досудебного расследования и проектом постановления о заявлении Верховной Рады Украины относительно непризнания легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины.