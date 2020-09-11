В Україні перший випадок коронавірусу зафіксовано 3 березня у Чернівцях. Інфікувався чоловік, який 26 лютого повернувся з дружиною з подорожі до Італії.

А перша смерть від Covid-19 зафіксована 13 березня – у Радомишлі Житомирсько області померла 71-річна жінка.

Через місяць було вже понад 900 хворих та більше 20 летальних випадків.

Щоб зупинити поширення коронавірусу, влада запровадила з 12 березня карантин з низкою жорстких обмежень. Терміни завершення карантину кілька разів продовжували, востаннє – до 31 серпня.

Щоправда, з 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.

З 10 червня почав діяти новий етап послаблення обмежень, зокрема дозволили проводити масові заходи та відновити роботу пропускних пунктів на Донбасі.

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Актуальну статистику та динаміку захворювання коронавірусом Covid-19 в Україні дивіться на онлайн-карті Центру громадського здоров’я та РНБО.

Статистика та динаміка поширення коронавірусу в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 11 вересня, в країні за час пандемії 3 076 людей померли від вірусу, за добу – 53 летальних випадки.

Водночас одужати вдалося 65 877 пацієнтам, за добу – 1 128 особам.