Єдиний реєстр і автоматизація виплат: Мінцифри показало стратегію змін у соцсфері

Мінцифри презентувало стратегію цифрової трансформації соціальної сфери, в межах якої запровадять єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС).
Вона об’єднає всі соціальні установи, забезпечить прозорість та автоматизацію процесів.
Також стратегія передбачає:
- створення єдиного соціального реєстру;
- створення мережі фронтофісів для більшої доступності громадян до соціальних послуг (в ЦНАП, ОТГ, банківських установах та поштових відділеннях);
- налагодження інформаційної взаємодії Єдиного реєстру соцсфери з Порталом Дія;
- створення Соціального казначейства, що допоможе автоматизувати виплати (кошти відразу нараховуватимуться на банківські рахунки громадян).
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Копії електронних документів у Дії
Напередодні уряд дозволив використовувати електронні копії документів у додатку Дія. Тому тепер торгові мережі, поштові відділення, банки та сервіси зможуть приймати цифрові документи.
Поки цифровий податковий номер та електронні копії документів доступні лише у версії додатку Дія 2.0 для бета-тестувальників, але незабаром їх запустять для всіх.
Джерело: Мінцифри
Фото: Мінцифри