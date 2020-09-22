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Факти / Україна / Суспільство

Єдиний реєстр і автоматизація виплат: Мінцифри показало стратегію змін у соцсфері

Мінцифри презентувало стратегію цифрової трансформації соціальної сфери, в межах якої запровадять  єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС).

Вона об’єднає всі соціальні установи, забезпечить прозорість та автоматизацію процесів.

Також стратегія передбачає:

  • створення єдиного соціального реєстру;
  • створення мережі фронтофісів для більшої доступності громадян до соціальних послуг (в ЦНАП, ОТГ, банківських установах та поштових відділеннях);
  • налагодження інформаційної взаємодії Єдиного реєстру соцсфери з Порталом Дія;
  • створення Соціального казначейства, що допоможе автоматизувати виплати (кошти відразу нараховуватимуться на банківські рахунки громадян).

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Копії електронних документів у Дії

Напередодні уряд дозволив використовувати електронні копії документів у додатку Дія. Тому тепер торгові мережі, поштові відділення, банки та сервіси зможуть приймати цифрові документи.

Поки цифровий податковий номер та електронні копії документів доступні лише у версії додатку Дія 2.0 для бета-тестувальників, але незабаром їх запустять для всіх.

Джерело: Мінцифри

Фото: Мінцифри

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