Єдиний реєстр і автоматизація виплат: Мінцифри показало стратегію змін у соцсфері

Мінцифри презентувало стратегію цифрової трансформації соціальної сфери, в межах якої запровадять єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС).

Вона об’єднає всі соціальні установи, забезпечить прозорість та автоматизацію процесів.

Також стратегія передбачає:

створення єдиного соціального реєстру;

створення мережі фронтофісів для більшої доступності громадян до соціальних послуг (в ЦНАП, ОТГ, банківських установах та поштових відділеннях);

налагодження інформаційної взаємодії Єдиного реєстру соцсфери з Порталом Дія;

створення Соціального казначейства, що допоможе автоматизувати виплати (кошти відразу нараховуватимуться на банківські рахунки громадян).

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Копії електронних документів у Дії

Напередодні уряд дозволив використовувати електронні копії документів у додатку Дія. Тому тепер торгові мережі, поштові відділення, банки та сервіси зможуть приймати цифрові документи.

Поки цифровий податковий номер та електронні копії документів доступні лише у версії додатку Дія 2.0 для бета-тестувальників, але незабаром їх запустять для всіх.

Джерело: Мінцифри

Фото: Мінцифри