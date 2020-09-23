НБУ планує встановити додаткові вимоги до банківських договорів, щоб зробити надання фінансових послуг чіткішим та зрозумілішим для українців.

Зміни стосуватимуться послуг з відкриття та обслуговування рахунку, споживчого кредиту та банківського вкладу.

У серпні Нацбанк оприлюднив проект вимог до цих документів. Їх обговорили з представниками банків, нині зауваження опрацьовуються. Зміни мають затвердити до кінця року.

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Так, договори мають містити інформацію про послугу, її вартість та витрати, санкції у випадку неналежного виконання умов, чіткі строки отримання доходу.

Водночас документи не мають обмежувати права громадян, наприклад, щодо звернень зі скаргами до третьої сторони.

Коливання курсу долара

У НБУ пояснили, чим викликане зростання курсу долара в Україні.

За словами голови Ради НБУ Богдана Данилишина, в останні дні літа на міжбанківському ринку зріс попит на безготівкову іноземну валюту з боку клієнтів банків.

Це впливає на девальваційні процеси.