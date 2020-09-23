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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ встановить додаткові вимоги до договорів про надання фінпослуг

НБУ планує встановити додаткові вимоги до банківських договорів, щоб зробити надання фінансових послуг чіткішим та зрозумілішим для українців.

Зміни стосуватимуться послуг з відкриття та обслуговування рахунку, споживчого кредиту та банківського вкладу.

У серпні Нацбанк оприлюднив проект вимог до цих документів. Їх обговорили з представниками банків, нині зауваження опрацьовуються. Зміни мають затвердити до кінця року.

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Так, договори мають містити інформацію про послугу, її вартість та витрати, санкції у випадку неналежного виконання умов, чіткі строки отримання доходу.

Водночас документи не мають обмежувати права громадян, наприклад, щодо звернень зі скаргами до третьої сторони.

Коливання курсу долара

У НБУ пояснили, чим викликане зростання курсу долара в Україні.

За словами голови Ради НБУ Богдана Данилишина, в останні дні літа на міжбанківському ринку зріс попит на безготівкову іноземну валюту з боку клієнтів банків.

Це впливає на девальваційні процеси.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

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