Санкції ЄС проти РФ діятимуть до відновлення цілісності України – Зеленський

Санкції Європейського Союзу проти Росії будуть діяти до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Україна-ЄС 6 жовтня.

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– Я отримав запевнення, що санкції Європи будуть діяти до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, – сказав він.

Президент Європейського Союзу Шарль Мішель підтвердив слова Зеленського.

Європейський союз залишається найбільшим і надійним партнером України

– Це був перший фізичний саміт у Брюсселі з часу кризи пандемії коронавірусу. Це підкреслює важливість, яку ЄС надає відносинам з Україною, – підкреслив Мішель.

ЄС хоче поглиблювати відносини з Україною ще більше.

ЄС розширив санкції проти РФ

Європейський Союз ввів новий санкційний пакет за будівництво Керченського мосту в окупованому Росією Криму.

Санкції запровадять щодо двох осіб та чотирьох компаній, які відповідальні за будівництво.

Також поновила санкційний список Велика Британія. Країна внесла до списку санкцій генерального директора Гранд Сервіс Експрес Олександра Ганова і заступника генерального директора з інфраструктурних проектів ТОВ Стройгазмонтаж Леоніда Риженькіна.

Дія обмежень також поширилася на підприємства Ленпромтранспроект, Дирекція з будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ, Кримська залізниця і Кримська перша страхова компанія.