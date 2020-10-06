У нас спільні цінності: МЗС спростувало скасування безвізу з ЄС

Робота антикорупційних органів в Україні ніяким чином не впливає на безвізовий режим з країнами Євросоюзу.

Про це в одному з інтерв’ю заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

– Позиції та цінності України та Європейського Союзу абсолютно тотожні в питаннях антикорупції. У нас є чітка позиція президента, України як держави, що ми зацікавлені в існуванні сильних, незалежних, антикорупційних органів в Україні, але протягом усього часу з моменту їх існування не було жодного року, щоб життя цих органів було легке та спокійне.

Міністр підкреслив, що безвізу України з Євросоюзом ніщо не загрожує.

Натомість у Брюсселі дипломати розглядають три основні пункти: інтеграція України у внутрішній ринок ЄС, реформи та російська агресія на Донбасі та в Криму.

Лист депутатів Європарламенту як загроза безвізу

У понеділок, 5 жовтня, троє депутатів Європарламенту звернулися із листом до голови фракції Слуга народу Давида Арахамії, де “пригрозили” скасуванням безвізового режиму для окремих політиків та олігархів.

Також у зверенні йшлося про невиконані передвиборчі обіцянки влади Зеленського – боротьба з корупцією та відновлення територіальної цілісності України.

Такий лист не є офіційною позицією європарламентарів: більше того, у зверненні відсутні прізвища адресантів.

За оцінками політологів, такою є реакція на критику роботи антикорупційних органів в Україні з боку деяких представників монобільшості Ради.