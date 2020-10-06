Сергій Притула про вибори у Києві та TikTok-батли конкурентів

Кандидат на посаду мера Києва від партії Голос Сергій Притула налаштований пройти у другий тур на виборах 25 жовтня та готовий до дебатів з чинним головою столиці Віталієм Кличком.

Про свої плани, амбіції та ставлення до інших кандидатів він розповів в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV.

– Щодня у мене є можливість спілкуватися з людьми та руйнувати якісь міфи чи стереотипи, зокрема, про те, що зараз у Києві при владі міцні господарники. Але коли з плюсів кияни називають лише декілька хороших парків, а мінуси перераховують більш як півгодини – тут варто задуматися.

Конкуренція і другий тур

Притула прокоментував свої шанси потрапити до другого туру: окрім соціології, про це свідчить “активність” головного конкурента, чинного мера Віталія Кличка, у соціальних мережах.

– Того кандидата, який не становить жодної загрози, зазвичай ніхто не чіпає. Очевидено, що активність чинного голови направлена на те, щоб мене “гасити”. Кандидатів на цю посаду є вже півтора десятка, але зараз можна чітко побачити, на кого спрямовані усі критичні стріли, зокрема, у вигляді фейк-ньюз.

Місцеві вибори 2020 Сергій Притула назвав брудною кампанією, однак запевнив, що не дотримуватиметься таких правил гри.

– Можна легко проаналізувати всю мою публічну риторику за останні декілька місяців – ви не побачите там жодного огульного закиду на адресу того чи іншого кандидата.

Натомість ситуація з Віталієм Кличком дещо інша: озвучуються не закиди, а конструктивна критика, оскільки “є за що”. У центрі уваги міської влади має опинитися людина і громада, а не обмежена кількість забудовників.

Черговий комік чи заслужений волонтер

Сергій Притула відреагував на поширену у соцмережах думку про те, що похід на вибори медійних персон, зокрема, коміків – це не зовсім вдала ідея.

Він додав, що вже неодноразово перед початком розмови із виборцями йому доводилося переконувати, що Притула – це не Зеленський.

– Я розумію, що тут простежується певна аналогія, але між нами є одна суттєва різниця. Я балотуюся на посаду київського міського голови не з позицій коміка. Я намагаюся масштабувати усі добрі справи, якими як волонтер займався останні сім років.

Володимир Зеленський, на думку Сергія Притули, “перестрибнув” з крісла керівника Кварталу 95 у крісло президента.

Однак це ще не означає, що представники креативних професій, так само, як і спортсмени, лікарі чи вчителі не повинні балотуватися до державних органів влади.

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Притула на вулицях Києва

Сергій Притула переконаний, що слоган Я тут живу – це про відповідальність.

– Усі ми хочемо жити там, де добре, де комфортно, де безпечно. Саме такий сенс було вкладено у фразу Я тут живу – це стосується Києва та усіх киян.

Також Сергій Притула прокоментував свою передвиборчу агітаційну рекламу, яка розміщена на вулицях Києва.

– Зараз у Києві розміщено 180 бордів та сітілайтів з моїм обличчям. Більшість моїх опонентів ставлять таку кількість зовнішньої реклами у одному районі столиці.

TikTok та шанси конкурентів

Реагуючи на так звану TikTok-конкуренцію між кандидатами на посаду мера Києва, Сергій Притула пообіцяв зняти власний ролик, щоб детальніше прояснити свою позицію.

– Насправді, це все дуже смішно. Замість того, щоб займатися реальними справами, люди змагаються, хто розмістить кращий ролик. Я зовсім не проти соцмереж, але підносити політичну дискусію в жарти TikTok – це несерйозно.

Намагання кандидатів “виглядати простішими та ближчими до народу” завдяки TikTok може мати протилежний ефект.

– Готовий розчарувати, але лайки у TikTok – це не електоральна підтримка.

Сергій Притула додав, що життя навчає “не літати із парасолькою у небі”, а міцно стояти на ногах: у цьому йому допомагає постійний контакт та активні дискусії із виборцями.

Валерій Літонінський і Наталка Тарчевська