Відповідно до результатів опитування соціологічної групи Рейтинг, 55% українців не знають, за якою системою пройдуть місцеві вибори 2020.

Тільки 20% зазначили, що обізнані у цьому питанні, а ще 26% визнали свою часткову обізнаність.

Крім того, 37% заявили, що часто слідкують за місцевою політикою та рішеннями місцевої влади, 31% – робить це інколи, а 8% – взагалі не цікавляться цими питаннями.

Водночас, 58% опитаних знають, що вибори відбудуться 25 жовтня, ще 14% відповіли, що вони пройдуть цього місяця, 2% назвали інший місяць і число. Ще 26% взагалі не знають або ж вагались із відповіддю.

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Готові прийти на виборчі дільниці і проголосувати 58% опитаних, ще 21% вагається, а 8% – можливо візьмуть участь. Якщо ситуація з коронавірусом загостриться, то підуть голосувати 46%, а от 21% – малоймовірно.

Крім того, за останні чотири роки зросла переконаність у важливості власного голосу на виборах. У 2016-17 роках близько половини опитаних говорили, що їхній голос нічого не вирішує. Цього року таких – третина. Більше половини переконані у зворотному.

Опитування проводила соціологічна група Рейтинг протягом 4-7 жовтня. Опитали 5 тис. респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 1,4%.

Згідно з результатами, на місцевих виборах 2020 п’ять партій долають бар’єр 5%. Це, зокрема, Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність, Батьківщина і За майбутнє.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг