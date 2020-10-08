Згідно з результатами опитування соціологічної групи Рейтинг, на місцевих виборах 2020 умовний бар’єр 5% долають п’ять партій.

Так, партію Слуга народу готові підтримати 17,2% тих, хто визначився і планує прийти на голосування, Опозиційну платформу – За життя – 12,6%, Європейську солідарність – 11,7%, Батьківщину – 7,5% та За майбутнє – 7,2%.

Майже всі ці партії за останній тиждень покращили свій результат.

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Про готовність взяти участь у місцевих виборах заявили 58% опитаних. Ще 21% вагаються з відповіддю, 8% – можливо візьмуть участь, 13% – малоймовірно.

Якщо ж ситуація з коронавірусом погіршиться, то на голосування готові прийти 46% респондентів, 23% вагаються, 9% – можливо прийдуть на дільниці, а от 21% – малоймовірно.

Для третини опитаних на місцевих виборах важливіше, передусім, хто стане міським/сільським головою і тільки 13% хвилює те, які партії пройдуть до місцевих рад.

Опитування проводила соціологічна група Рейтинг протягом 4-7 жовтня. Опитали 5 тис. респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 1,4%.

25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори 2020. Іменні запрошення на вибори ДВК повинні надсилати не пізніше як за 10 днів до дня голосування.

Як перевірити себе у списку виборців і що робити, якщо вас не включили у списки – читайте в матеріалі.

Джерело: Соціологічна група Рейтиг