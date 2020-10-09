Вибори в Одесі 2020, як і в усіх інших містах України, пройдуть 25 жовтня. Одеська міська територіальна виборча комісія (ТВК) зареєструвала вже 22 кандидати на посаду міського голови.

Серед них є як самовисуванці, так і представники різних політичних партій. Однак згідно з результатами опитування, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології на початку вересня, на виборах мера Одеси лідирують Геннадій Труханов та Олег Філімонов.

Що відомо про цих кандидатів на посаду одеського міського голови – читайте в матеріалі.

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Геннадій Труханов

Чинний мер Одеси, обіймає посаду з 2014 року. На виборах балотується від партії Довіряй ділам.

Народився і виріс в Одесі. Закінчив Одеське вище артилерійське командне училище і Київський національний університет внутрішніх справ, де вчився на юриста.

У 2004-2007 роках працював радником в апараті Верховної Ради – у V скликанні був помічником-консультантом на платній основі, у ІV скликанні – на платній основі та на громадських засадах.

Геннадій Труханов тричі обирався депутатом Одеської міської ради: у 2010 році – за списком Партії регіонів (був головою фракції), у 2006 році – за списком Народного блоку Литвина, у 2005 році (на проміжних виборах) – за мажоритарним округом.

У 2012 році Труханова обрали народним депутатом VІІ скликання на мажоритарному окрузі 136 в Одесі від Партії регіонів. Наприкінці лютого 2014 року він вийшов з фракції та вступив до депутатської групи Економічний розвиток.

У 2014 році на позачергових виборах Геннадія Труханова вперше обрали міським головою як самовисуванця. А на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року його переобрали (набрав понад 52,5% голосів).

У 2015-му Геннадій Труханов створив політичну силу Довіряй ділам, а у 2019 році був обраний співголовою партії.

У 2019 році Труханов балотувався до Верховної Ради від партії Опозиційний блок, але тоді політсила не подолала прохідний п’ятивідсотковий бар’єр.

Рейтинг – 46,6% підтримки (згідно з результатами опитування КМІС, проведеного з 27 серпня по 8 вересня).

Олег Філімонов

Народився у Миколаєві, але у 16 років переїхав в Одесу і вступив на факультет романо-германської філології Одеського державного університету.

Після закінчення навчання почав викладати у цьому ж ВНЗ, де пропрацював 20 років і був завідувачем кафедри романо-германської філології. Захистив докторську дисертацію, але згодом покинув університет.

Олег Філімонов – відомий комік і гуморист. Свого часу він був учасником команди КВК Одеські джентльмени, а у 1991 році став ведучим Джентльмен-шоу, де Олег Філімонов був ведучим.

Також він був ведучим телепердач Камера сміху, Філімонов і компанія, Зроби мені смішно і Маски-шоу. Є володарем нагород Золотий Остап, Телетріумф, лауреатом міжнародного фестивалю сатири і гумору Майстер Гамбс, має звання заслуженого артиста та народного артиста України.

На виборах Олег Філімонов балотується від партії Слуга народу. За його словами, балотуватися на посаду міського голови йому запропонував особисто президент України Володимир Зеленський.

Рейтинг – 4,2% (згідно з результатами опитування КМІС, проведеного з 27 серпня по 8 вересня).

Повний список кандидатів на посаду міського голови:

Кузаконь Михайло Вікторович

Філімонов Олег Миколайович

Ібрагім Моріс Надім

Труханов Геннадій Леонідович

Домбровський Станіслав Володимирович

Калинчук Сергій Васильович

Печерський Юрій Леонідович

Ківалов Сергій Васильович

Делієва Наталя Вікторівна

Варламов Сергій Сергійович

Михайлик Олег Станіславович

Червоненко Євген Альфредович

Байжанов Альберт Іванович

Гурвіц Едуард Йосипович

Скорик Микола Леонідович

Обухов Петро Геннадійович

Щербина Ігор Олегович

Труніна Мар’я Миколаївна

Голубов Дмитро Іванович

Болдін Максим Якович

Селянін Георгій Всеволодович

Чижов Геннадій Петрович

Факти ICTV також підготували список кандидатів на виборах мера Дніпра 2020, щоб ви могли ознайомитися з кожним з них до голосування.

Фото: Олег Філімонов, Геннадій Труханов