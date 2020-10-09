Выборы в Одессе 2020, как и во всех других городах Украины, пройдут 25 октября. Одесская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) зарегистрировала уже 22 кандидата на должность городского головы.

Среди них есть как самовыдвиженцы, так и представители различных политических партий. Однако согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в начале сентября, на выборах мэра Одессы лидируют Геннадий Труханов и Олег Филимонов.

Что известно об этих кандидатах на должность одесского городского головы — читайте в материале.

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Геннадий Труханов

Действующий мэр Одессы, занимает должность с 2014 года. На выборах баллотируется от партии Доверяй делам.

Родился и вырос в Одессе. Окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище по специальности инженер по ремонту и эксплуатации автомобильной техники и Киевский национальный университет внутренних дел, где учился на юриста.

В 2004-2007 годах работал советником в аппарате Верховной Рады — в V созыве был помощником-консультантом на платной основе, в ІV созыве — на платной основе и на общественных началах.

Геннадий Труханов трижды избирался депутатом Одесского городского совета: в 2010 году — по списку Партии регионов (был председателем фракции), в 2006 году — по списку Народного блока Литвина, в 2005 году (на промежуточных выборах) — по мажоритарному округу.

В 2012 году Труханова избрали народным депутатом VІІ созыва на мажоритарном округе 136 в Одессе от Партии регионов. В конце февраля 2014 года он вышел из фракции и вступил в депутатскую группу Экономическое развитие.

В 2014 году на внеочередных выборах Геннадия Труханова впервые избрали городским головой как самовыдвиженца. А на местных выборах 25 октября 2015 года его переизбрали (набрал более 52,5% голосов).

В 2015-м Геннадий Труханов создал политическую силу Доверяй делам, а в 2019 году был избран сопредседателем партии.

В 2019 году Труханов баллотировался в Верховную Раду от партии Оппозиционный блок, но тогда политсила не преодолела проходной пятипроцентный барьер.

Рейтинг — 46,6% поддержки (согласно результатам опроса КМИС, проведенного с 27 августа по 8 сентября).

Олег Филимонов

Родился в Николаеве, но в 16 лет переехал в Одессу и поступил на факультет романо-германской филологии Одесского государственного университета.

После окончания учебы начал преподавать в этом же вузе, где проработал 20 лет и был заведующим кафедры романо-германской филологии. Защитил докторскую диссертацию, но впоследствии покинул университет.

Олег Филимонов — известный комик и юморист. В свое время он был участником команды КВН Одесские джентльмены, а в 1991 стал ведущим Джентльмен-шоу.

Также он был ведущим телепередач Камера смеха, Филимонов и компания, Сделай мне смешно и Маски-шоу. Является обладателем наград Золотой Остап, Телетриумф, лауреатом международного фестиваля сатиры и юмора Мастер Гамбс, имеет звание заслуженного артиста и народного артиста Украины.

На выборах Олег Филимонов баллотируется от партии Слуга народа. По его словам, баллотироваться на должность городского головы ему предложил лично президент Украины Владимир Зеленский.

Рейтинг — 4,2% (согласно результатам опроса КМИС, проведенного с 27 августа по 8 сентября).

Полный список кандидатов на должность городского головы:

Кузаконь Михаил Викторович

Филимонов Олег Николаевич

Ибрагим Морис Надим

Труханов Геннадий Леонидович

Домбровский Станислав Владимирович

Калинчук Сергей Васильевич

Печерский Юрий Леонидович

Кивалов Сергей Васильевич

Делиева Наталья Викторовна

Варламов Сергей Сергеевич

Михайлик Олег Станиславович

Червоненко Евгений Альфредович

Байжанов Альберт Иванович

Гурвиц Эдуард Иосифович

Скорик Николай Леонидович

Обухов Петр Геннадьевич

Щербина Игорь Олегович

Трунина Марья Николаевна

Голубов Дмитрий Иванович

Болдин Максим Яковлевич

Селянин Георгий Всеволодович

Чижов Геннадий Петрович

Факты ICTV также подготовили список кандидатов на выборах мэра Днепра 2020, чтобы вы могли ознакомиться с каждым из них до голосования.

Фото: Олег Филимонов, Геннадий Труханов