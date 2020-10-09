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Факты / Украина / Политика

Выборы мэра Одессы 2020: список кандидатов и рейтинги

Выборы в Одессе 2020, как и во всех других городах Украины, пройдут 25 октября. Одесская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) зарегистрировала уже 22 кандидата на должность городского головы.

Среди них есть как самовыдвиженцы, так и представители различных политических партий. Однако согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в начале сентября, на выборах мэра Одессы лидируют Геннадий Труханов и Олег Филимонов.

Что известно об этих кандидатах на должность одесского городского головы — читайте в материале.

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Геннадий Труханов

генадій труханов

Действующий мэр Одессы, занимает должность с 2014 года. На выборах  баллотируется от партии Доверяй делам.

Родился и вырос в Одессе. Окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище по специальности инженер по ремонту и эксплуатации автомобильной техники и Киевский национальный университет внутренних дел, где учился на юриста.

В 2004-2007 годах работал советником в аппарате Верховной Рады — в V созыве был помощником-консультантом на платной основе, в ІV созыве — на платной основе и на общественных началах.

Геннадий Труханов трижды избирался депутатом Одесского городского совета: в 2010 году — по списку Партии регионов (был председателем фракции), в 2006 году — по списку Народного блока Литвина, в 2005 году (на промежуточных выборах) — по мажоритарному округу.

В 2012 году Труханова избрали народным депутатом VІІ созыва на мажоритарном округе 136 в Одессе от Партии регионов. В конце февраля 2014 года он вышел из фракции и вступил в депутатскую группу Экономическое развитие.

В 2014 году на внеочередных выборах Геннадия Труханова впервые избрали городским головой как самовыдвиженца. А на местных выборах 25 октября 2015 года его переизбрали (набрал более 52,5% голосов).

В 2015-м Геннадий Труханов создал политическую силу Доверяй делам, а в 2019 году был избран сопредседателем партии.

В 2019 году Труханов баллотировался в Верховную Раду от партии Оппозиционный блок, но тогда политсила не преодолела проходной пятипроцентный барьер.

Рейтинг — 46,6% поддержки (согласно результатам опроса КМИС, проведенного с 27 августа по 8 сентября).

Олег Филимонов

олег філімонов

 

Родился в Николаеве, но в 16 лет переехал в Одессу и поступил на факультет романо-германской филологии Одесского государственного университета.

После окончания учебы начал преподавать в этом же вузе, где проработал 20 лет и был заведующим кафедры романо-германской филологии. Защитил докторскую диссертацию, но впоследствии покинул университет.

Олег Филимонов — известный комик и юморист. В свое время он был участником команды КВН Одесские джентльмены, а в 1991 стал ведущим Джентльмен-шоу.

Также он был ведущим телепередач Камера смеха, Филимонов и компания, Сделай мне смешно и Маски-шоу. Является обладателем наград Золотой Остап, Телетриумф, лауреатом международного фестиваля сатиры и юмора Мастер Гамбс, имеет звание заслуженного артиста и народного артиста Украины.

На выборах Олег Филимонов баллотируется от партии Слуга народа. По его словам, баллотироваться на должность городского головы ему предложил лично президент Украины Владимир Зеленский.

Рейтинг — 4,2% (согласно результатам опроса КМИС, проведенного с 27 августа по 8 сентября).

Полный список кандидатов на должность городского головы:

  • Кузаконь Михаил Викторович
  • Филимонов Олег Николаевич
  • Ибрагим Морис Надим
  • Труханов Геннадий Леонидович
  • Домбровский Станислав Владимирович
  • Калинчук Сергей Васильевич
  • Печерский Юрий Леонидович
  • Кивалов Сергей Васильевич
  • Делиева Наталья Викторовна
  • Варламов Сергей Сергеевич
  • Михайлик Олег Станиславович
  • Червоненко Евгений Альфредович
  • Байжанов Альберт Иванович
  • Гурвиц Эдуард Иосифович
  • Скорик Николай Леонидович
  • Обухов Петр Геннадьевич
  • Щербина Игорь Олегович
  • Трунина Марья Николаевна
  • Голубов Дмитрий Иванович
  • Болдин Максим Яковлевич
  • Селянин Георгий Всеволодович
  • Чижов Геннадий Петрович

Факты ICTV также подготовили список кандидатов на выборах мэра Днепра 2020, чтобы вы могли ознакомиться с каждым из них до голосования.

Фото: Олег Филимонов, Геннадий Труханов

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