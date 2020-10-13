Зеленський закликав прийти на вибори та анонсував п’ять питань у бюлетені

Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців із закликом прийти на місцеві вибори 25 жовтня.

Окрім цього президент анонсував п’ять важливих запитань, відповіді на які повинен дати кожен українець.

Зеленський сказав, що написання його передвиборчої програми було демоверсією народовладдя, але зараз парламент готується закріпити це на законодавчому рівні (ймовірно, йдеться про проведення референдуму, – Ред.)

– Право народу України на власну думку – священне, і ніщо не заважає нам поговорити відверто. 25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі п’ять важливих запитань, – наголосив президент.

Місцеві вибори 2020: запитання та відповіді

25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори, на яких будуть обиратися регіональні голови та депутати.

Факти ICTV зібрали головні запитання та відповіді про місцеві вибори 2020, зокрема, як правильно заповнити бюлетені і чи вплинуть зони карантину в Україні на виборчий процес.