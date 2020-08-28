Вбивство Гандзюк: прокурор розповів, хто запропонував облити активістку кислотою

Ідея облити активістку Катерину Гандзюк сірчаною кислотою належала голові Херсонської облради Владиславу Мангеру та екс-помічнику депутата Херсонської облради Олексію Левіну.

Про це після засідання суду повідомив прокурор Андрій Синюк.

– Ми наполягаємо на тому, що обвинувачувані Мангер та Левін замовили саме облиття Катерини Гандзюк сірчаною кислотою, що і було зроблено виконавцями цього злочину. Саме ці дії, замовлені обвинувачуваними, призвели до смерті потерпілої.

За словами прокурора, Мангер та Левін запропонували виконавцям два можливих способи нанесення тілесних ушкоджень. Перший полягав у тому, щоб переламати їй руки і ноги, другий — облити сірчаною кислотою.

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За виконання замовлення виконавці отримали $5 тис. Сергій Торбін, як організатор виконавців злочину, взяв собі $500, а решту суми розподілив порівну між виконавцями, за винятком невеликої частини грошей, витраченої на придбання мобільних телефонів та сірчаної кислоти.

Справа Гандзюк

На херсонську активістку Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року і облили кислотою. У лікарні вона пробула три місяці, але від отриманих опіків померла 4 листопада 2018.

У червні 2019 року суд ув’язнив п’ятьох виконавців вбивства, які визнали свою провину.

У липні цього року Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата облради Олексія Левіна за фактом замовлення та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Слідчі встановили, що вони за попередньою змовою організували нанесення тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілої.