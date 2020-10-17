Сєвєродонецька місцева прокуратура Луганської області затримала першого заступника міського голови на Луганщині під час передачі великого хабаря.

Слідство повідомляє, що держслужбовець вимагав хабаря за перемогу тендеру й укладенню угод на доброустрій площі міста від місцевого підприємства.

Політик отримав суму у розмірі 46 тис. грн за ремонтні роботи тротуару та озеленення місцевого парку.

Політика затримали правоохоронці під час передачі повної суми хабаря у робочому кабінеті.

Слідство триває. Надалі правоохоронці повідомлять держслужбовцю про підозру у ч. 3 ст. 368 КК України та оберуть запобіжний захід.







Заступника мера на Луганщині спіймали на хабарі / 2 фотографии

Затримання хабарника

Мешканець Харкова вимагав від слідчого Державного бюро розслідувань хабар у розмірі $20 тис.

У таку суму він оцінив нерозголошення особистої інформації та припинення негласних розшукових дій.

Джерело: Офіс Генерального прокурора