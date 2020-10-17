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Факти / Україна / Суспільство

Заступника мера на Луганщині спіймали на хабарі

Сєвєродонецька місцева прокуратура Луганської області затримала першого заступника міського голови на Луганщині під час передачі великого хабаря.

Слідство повідомляє, що держслужбовець вимагав хабаря за перемогу тендеру й укладенню угод на доброустрій площі міста від місцевого підприємства.

Політик отримав суму у розмірі 46 тис. грн за ремонтні роботи тротуару та озеленення місцевого парку.

Політика затримали правоохоронці під час передачі повної суми хабаря у робочому кабінеті.

Слідство триває. Надалі правоохоронці повідомлять держслужбовцю про підозру у ч. 3 ст. 368 КК України та оберуть запобіжний захід.

  • Заступника мера на Луганщині спіймали на хабарі
  • Заступника мера на Луганщині спіймали на хабарі
  • Заступника мера на Луганщині спіймали на хабарі
  • Заступника мера на Луганщині спіймали на хабарі
Заступника мера на Луганщині спіймали на хабарі / 2 фотографии

Затримання хабарника

Мешканець Харкова вимагав від слідчого Державного бюро розслідувань хабар у розмірі $20 тис.

У таку суму він оцінив нерозголошення особистої інформації та припинення негласних розшукових дій.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

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