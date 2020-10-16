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Факти / Надзвичайні події

$20 тис. за нерозголошення інформації: у Харкові затримали хабарника

Мешканець Харкова вимагав від слідчого Державного бюро розслідувань та його знайомого хабар у розмірі $20 тис.

У таку суму він оцінив нерозголошення особистої інформації та припинення негласних розшукових дій.

Правоохоронцям вдалося затримати хабарника після отримання коштів. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років із конфіскацією майна.

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Слідство триває за  ч. 3 ст. 189 КК України. Слідчі встановлюють інших причетних до цієї справи.

Затримання хабарника

У Вінницькій області під час отримання хабара затримали начальника одного із відділків Нацполіції.

Він вимагав від місцевого мешканця $5 тис. за продовження строку дії договору оренди землі.

Хабарника затримали, йому загрожує позбавлення волі.

Джерело: ДБР

Фото: Dreamstime

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