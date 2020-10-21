Кабмін переходить на роботу в режимі онлайн – Шмигаль

З 26 жовтня уряд повністю перейде на роботу у режимі онлайн.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні 21 жовтня.

– Це є вимогою часу. Тому ми переходимо на такий режим роботи, – заявив Шмигаль.

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Також Шмигаль анонсував, що до засідань будуть залучати представників облдержадміністрацій.

Кабмін виділив гроші

Кабінет міністрів вдвічі збільшив доплати військовослужбовцям та медикам, задіяним у боротьбі з коронавірусом. Додатково виділили майже 2 млрд грн на доплати.

Також виділили 3 млрд грн на боротьбу з Covid-19 з спеціального фонду.