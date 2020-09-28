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Факти / Україна

Справа Шеремета: прокурор зачитав обвинувальний акт, Антоненка залишили під вартою

Під час засідання Шевченківського районного суду Києва у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета 28 вересня обвинуваченого Андрія Антоненка залишили під вартою.

Суд відмовив у клопотанні захисника про зміну запобіжного заходу на особисті зобов’язання.

Крім того, представники обвинувачення коротко виклали зміст обвинувального акту. Згідно з документом, фігуранти справи Андрій Антоненко, Яна Дугарь і Юлія Кузьменко – лише виконавці злочину. Замовників вбивства слідству поки не вдалося знайти.

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Невідомі замовники повідомили виконавцям інформацію про місце проживання Павла Шеремета і авто, яким він користувався, вважає слідство.

Підозрювані своєї провини не визнають.

Наступне засідання у справі Шеремета відбудеться 8 жовтня о 14.30.

Справа Шеремета

20 липня 2016 року у Києві під час вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет.

У травні цього року правоохоронці заявили про перебіг досудового розслідування щодо трьох підозрюваних у вбивстві Шеремета – музиканта Андрія Антоненка, лікаря Юлії Кузьменко та військового медика Яни Дугарь.

28 вересня Шевченківський райсуд Києва визначив склад суду, який буде слухати справу Шеремета по суті.

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