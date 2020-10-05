Перші холоди, і перші неприємні новини. Вже цього місяця українцям доведеться більше платити за газ.

Якщо у вересні постачальники по мінімуму просили 4,39 грн за кубометр, то у жовтні вже 4,70. В деяких же регіонах ціна сягатиме майже 7 грн за куб. Скільки блакитне паливо коштуватиме взимку, не береться прогнозувати ніхто.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев каже: для тих, хто використовує газ для опалення, здорожчання буде суттєвим.

Цього тижня в ЗМІ з’явилася інформація про можливе подорожчання електроенергії. Мовляв, влада хоче скасувати перші пільгові 100 кіловат, які обходились українцям по 90 копійок. А ще у планах, начебто, сам тариф вивести на ринковий рівень. А це означає, що суми у платіжках могли б збільшитися вдвічі.

Але, на думку експертів, мінімум до нового року українці платитимуть за старими розцінками. Бо ж вибори на носі.

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Слідом за електроенергією (+20%) і газом (+20%), може подорожчати й інша комуналка. Опалення (+30%), гаряча вода (+25%) і можливо холодна (+22%). А також квартплата (+20%). Відтак, в середньому платіжка до кінця року може збільшитися мінімум на 20%.

Але поки у владі думають про здорожчання комуналки, чи не варто нам замислитись про економію. Як не платити зайвого? Наприклад, у одній старенькій багатоповерхівці на околиці Києва, секрет у підвалі, кажуть її мешканці.

Минулого року там повністю оновили тепловий пункт. І це дозволило на третину зменшити цифру у платіжках.

Утім, якщо ладу між сусідами немає – економити можна і у власній квартирі, і більш бюджетно. Будете платити за опалення менше, якщо придбаєте термоголовки. Вони встановлюються на радіатори. Коштують від 150 грн за штуку.

Зменшити платіжку можна і за рахунок електрики. Встановити датчики руху, поміняти світильники на більш економні, звичайні лампочки на світлодіодні. Також можна використовувати розумні розетки. Ті, які з таймером.

Але перш за все наш експерт радить поміняти лічильник на багатотарифний. Він рахує вдень за одним тарифом, а вночі – за іншим, набагато меншим.

У кого в гаманці немає грошей на такі комунальні гаджети, можна згадати старі дідівські методи. Наприклад, наклеїти фольгу за батареями. Це дешево, і допоможе зберегти у квартирі тепло.

Багато українців взагалі відмовляються від централізованого опалення, цілими містами. Першим це зробив Ужгород. У кожній установі чи квартирі своя міні-котельня, електрична чи газова – вибір за господарем.

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