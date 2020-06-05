Під час години запитань до уряду міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів хронологію подій у Кагарлику.
– У відділку поліції Кагарлика стався ганебний інцидент, коли поліцейські застосували тортури, нанесли побой та зґвалтували жінку. Негідників негайно затримали, інформація передана до ДБР. Це факти.
Хронологія подій
24 травня о 18.46 в Обухівський відділ поліції надійшло повідомлення з лікарні про насильство і тортури щодо потерпілої.
О 19.15 правоохоронці встановили особи підозрюваних у злочині працівників поліції.
О 19.40 підозрюваних затримали, вжиті оперативні заходи для збереження слідів на місці злочину; викликана слідча група Державного бюро розслідувань.Читайте: Усе, мала, я тебе більше не чіпатиму: перша розповідь жертви тортур у Кагарлику Втекла під ранок, коли всі спали: нові подробиці зґвалтування в Кагарлику Це була помста за відмову: подробиці 9-годинного зґвалтування у Кагарлику
25 травня о 8.00, у понеділок, голова Національної поліції Ігор Клименко підписав наказ про розформування Кагарлицького відділу поліції, відсторонення всього його керівництва, а також начальника Обухівського районного відділу поліції.
О 10.23 ранку понеділка прес-служба Національної поліції зробила заяву про факт насильства і тортур та про затримання підозрюваних.
Зґвалтування у Кагарлику сталося у ніч на 24 травня. Двоє поліцейських побили та зґвалтували 25-річну дівчину. Поліцейські добре знали жертву.
Наразі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.