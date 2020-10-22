Вибори мера в Києві 2020: кандидати

У Києві 25 жовтня 2020 року відбудуться вибори міського голови і депутатів Київської ради.

Термін повноважень кандидата, за якого проголосує більший відсоток киян, становитиме п’ять років.

Вибори до міськради проходитимуть з відкритими списками за пропорційною виборчою системою.

Вперше голосувати зможуть внутрішньо переміщені особи з Криму і Донбасу, які проживають в Україні.

На посаду міського голови Києва претендують 20 кандидатів, які вже заявили суспільству про свої наміри.

Віталій Кличко

Чинний мер Києва Віталій Кличко в травні 2020 року повідомив, що також братиме участь у виборах від партії Удар.

Політична кар’єра Кличка розпочалася у 2014 році – він обіймав посаду київського міського голови та голови Київської міської адміністрації з 2014 року.

У 2015 році Віталія обрали від Блоку Петра Порошенка Солідарність, у 2014 – від партії УДАР.

18 вересня 2020 року партія УДАР висунула Кличка у мери Києва на виборах 2020. Від пропозиції балотуватися від ЄС, він відмовився.

З 2016 року – Кличко голова Асоціації міст і сіл України.

Згідно з декларацією, Кличко володіє квартирою у Києві на 251,8 м². Їздить чинний мер на Fine Custom Puncher 8.125-4 2009 року випуску.

Заробітна плата за основним місцем роботи – 318 599 грн. З готівкових коштів у Кличка – $13 200, €24 200. На рахунку у банках – 67 189 грн.

Олексій Кучеренко

Від партії Батьківщина в мери Києва буде балотуватися Олексій Кучеренко.

У 2019 році Кучеренка обрали народним депутатом 9 скликання від ВО Батьківщина. Він – перший заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

У 2015 році балотувався у Київську міську раду від Батьківщини. У 2014 році балотувався до Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка.

У 2006 і 2007 році був обраний народним депутатом від блоку Наша Україна.

Згідно з декларацією за 2020 рік, нардеп має будинок на 337,9 м² у Київській області.

У Кучеренка є автопарк з п’яти машин – дві Toyota, Mercedes-Benz, Nissan та Daewoo.

Кандидат на пост мера має $890 тис. готівки та 62 768 грн на рахунку у банку.

Ірина Верещук

Кандидатом на посаду міського голови Києва від партії Слуга народу стала Ірина Верещук, яка перемогла на праймеріз.

У 2019 році обрана народним депутатом 9 скликання від партії Слуга народу. Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України з 4 вересня до 15 листопада 2019 року.

У 2014 році балотувалась до Верховної Ради у Львівській області як безпартійник.

У декларації за 2020 рік Верещук вказала чотири квартири: три у спільній власності. Нардеп має авто Toyota Camry 2018 року випуску.

З готівкових коштів Ірина Верещук декларує 130 тис. грн та $15 тис.

Микола Томенко

Партію Рідна країна представляє Микола Томенко.

У 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії Громадянська позиція.

2014-2016 роки – народний депутат ВР України 8-го скликання. Обраний по багатомандатному виборчому округу від БПП. 2012-2014 роки – народний депутат від ВО Батьківщина.

У 2007-2012 роках був народним депутатом від БЮТ.

Із лютого до червень 2007 року, а також із вересня 2008 до середину грудня 2012 року обіймав посаду заступника голови Верховної Ради.

За декларацією, на дружину записано дві квартири і гараж. Сам кандидат володіє Skoda Superb 2016 року випуску. Два авто записано на сина.

На банківському рахунку в Томенка $2 022, €3 214 та 105 743 грн. Окрім цього з готівкових коштів є $4 500 та 78 тис. грн.

Сергій Притула

Від партії Голос на місцеві вибори піде Сергій Притула.

Фото: Голос

У 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії Голос (№30 у списку).

Телеведучий та актор. Був ведучим проекту Нові лідери, Євробачення, Страсті за ревізором, Суперінтуїція.

З 2008 до 2011 року вів ранковий ефір Нового каналу, телешоу Підйом.

Ведучий гумористичного шоу Вар’яти. Веде волонтерську діяльність та збирає матеріальну допомогу від небайдужих громадян.

Декларацію Сергій Притула ще не подав.

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Андрій Іллєнко

Від партії ВО Свобода кандидатом на посаду мера Києва став Андрій Іллєнко.

На позачергових парламентських виборах 2019 року балотувався у Києві від ВО Свобода. Народний депутат 8 скликання. Обраний у 2014 році від ВО Свобода.

Тоді ж балотувався на посаду Київського міського голови від ВО Свобода.

У 2012 році був обраний народним депутатом 7 скликання від ВО Свобода за тим самим округом.

Згідно з декларацією за 2018 рік, Іллєнко не має власної нерухомості, однак квартири записані на дружину.

Матір кандидата декларує авто Mazda CX-7, а дружина – Suzuki Grand Vitara.

З готівки Іллєнко має $15 тис., ще 18 409 грн лежить на рахунках.

Єгор Фірсов

Від партії Екологічна альтернатива буде балотуватися Єгор Фірсов.

Екс-народний депутат 8 скликання, обраний від Блоку Петра Порошенка. Входив до складу Комітету з питань європейської інтеграції.

У 2016 році позбавлений депутатських повноважень через вихід з фракції БПП.

У 2017 році створив політичну силу Альтернатива, що вже наступного року об’єдналася з партією Анатолія Гриценка Громадянська позиція. У 2019 році балотувався в Раду від цієї партії.

За декларацією, у Фірсова є квартира у спільній власності в Донецьку. Кандидат декларує 26 тис. грн та $1,6 тис. готівкових коштів.

Андрій Пальчевський

У виборах мера Києва візьме участь Андрій Пальчевський, який представляє партію Перемога Пальчевського.

Пальчевський – радянський військовий, український політик та бізнесмен. Засновник і директор клініки та фонду Eurolab.

Перший заступник міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту в уряді Азарова (з березня до липня 2010).

У 1994 році балотувався від Партії любителів пива до Думи РФ.

Під час виборів Президента України 2019 року підтримав Зеленського. У червні 2020 році заявив про створення партії Перемога Пальчевського.

Декларації кандидат ще не подав.

Олександр Попов

Олександр Попов — колишній голова Київської міської державної адміністрації.

Двічі був міністром житлово-комунального господарства – в урядах Віктора Януковича і Миколи Азарова.

Попов прославився саме як голова КМДА. Після призначення його на цю посаду у 2010 році мер Леонід Черновецький фактично втратив можливість впливати на те, що відбувається у столиці.

Декларації поки немає.

Сергій Гусовський

Сергій Гусовський оголосив про свою участь у виборах мера Києва на з’їзді партії За майбутнє.

Гусовський прийшов в політику у 2014 році, став депутатом Київради і очолив фракцію Самопомічі. У 2015 році вже балотувався в мери Києва і зайняв п’яте місце за підсумками голосування.

З 13 вересня 2018 року очолював депутатську групу Київська Команда в Київраді. У 2019 році балотувався в Раду, але не пройшов.

У власності Гусовського є квартира у Києві. Кандидат має авто AcuraMDX 2008 року випуску.

На рахунку у банках у Сергія 506 тис. грн, з готівки є $30 тис.

Борислав Береза

У 2014 році Борислав Береза став речником Правого сектора.

Перед виборами до Верховної Ради 2014 року розпочав боротися з наливайками на Троєщині. На виборах до парламенту на мажоритарному окрузі Троєщини здобув перемогу.

У 2015 році був кандидатом в мери Києва від Партії рішучих громадян. За підсумками голосування вийшов до другого туру.

У декларації за 2019 рік вказана спільна власність на квартиру у Києві.

На дружину Берези записано автомобіль Toyota Rav-4 2015 року. Кандидат задекларував 450 тис. грн, $65 тис. та €8 тис. грошових коштів.

Ігор Смешко

Кандидатом в мери Києва від партії Сила і честь став Ігор Смешко.

Брав участь в президентських виборах 2019 року, за результатами яких посів шосте місце, згодом очолив список партії Сила і честь, однак до Ради вона не пройшла.

З березня 2015 року був позаштатним радником президента – до січня 2019.

З вересня 2003 року до лютий 2005-го обіймав посаду голови Служби безпеки України.

Також працював заступником секретяря РНБО.

За декларацією, у Смешка є 14 земельних ділянок, ще кілька зареєстровано на дружину. Також є дві квартири у Києві та житловий будинок у області.

Три авто записано на дружину. На рахунках лежить 62 269 грн, $146 416 і €115 797.

Діана Гранцева

24 вересня Діану Гранцеву зареєстрували кандидатом у мери Києва як самовисуванця.

Діана Гранцева – засновник проекту Грані Гранцева і глава Національної української асоціації житла, яка займається питаннями ЖКГ.

Це асоціація, яка об’єднує всіх учасників ринку ЖКГ: ОСББ, обслуговуючі кооперативи і керуючі компанії.

На сайті YouControl Гранцева зазначена, як засновниця семи компаній.







Вибори мера в Києві: кандидати на пост міського голови / 2 фотографии

Олена Філонова

Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатом на пост мера столиці Олену Філонову, висунуту Київською міською організацією партії Разом сила.

Олена Філонова – телеведуча, яка у 2018 році долучилася до команди Ревізор і стала першим beauty-ревізором в історії проекту.

Вона проводила перевірки салонів краси та косметичних процедур на безпеку для клієнта, розповіла українкам, на що потрібно звертати увагу, перед тим як довірити комусь свою красу.

Олена пояснила, які правові норми регулюють роботу перукарів і майстрів манікюру, що таке стерилізація та дезінфекція та як їх повинні проводити насправді.

Декларацію кандидат ще не подала.

Сергій Шахов

У 2019 році був обраний до Верховної Ради як самовисуванець та член партії Наш Край.

З 6 грудня 2019 року – член депутатської групи Довіра, до того – позафракційний.

Член Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

Також був депутатом 8 скликання Ради.

З 2015 до 2016 року був депутатом Сєвєродонецької міської ради, обраний першим кандидатом від Нашого Краю.

Згідно з деклараціюї за 2020 рік, у Шахова є квартира у Києві, два авто зареєстровані на сина. На рахунку у нардепа є 506 839 грн.

Михайло Поживанов

Кандидат йде до Київради від Радикальної партії Олега Ляшка.

У 2019 році балотувався до Ради від партії Сила і Честь.

У 2017 році став членом Аграрної партії України, був членом Президії її Політради, з 2018 до 2019 року очолював Закарпатську обласну партійну організацію. Співзасновник ТОВ Київтурекспрес.

У 2014 році подавався на міністра регіонального розвитку та заступника міністра екології та природніх ресурсів.

Юрій Левченко

Левченко ще у січні 2020-го заявив про плани балотуватися на міського голову Києва.

Facebook: Юрій Левченко

У червні 2020-го презентував партію Народовладдя.

У 2019 році балотувався до Верховної Ради від Свобода як член партії. 5 листопада 2019 заявив про вихід з ВО Свобода.

Був депутатом Верховної Ради 8 скликання.

Працював фінансовим аналітиком, фінансовим консультантом, провідним експертом департаменту корпоративних фінансів у комерційних підприємствах, а також офіціантом.

У декларації за 2019 рік вказано кілька земельних ділянок та квартира у Києві. Одна квартира зареєстрована на дружину, також є квартира у спільній власності.

На рахунку у кандидата є 10 792 грн, з готівкових коштів – $1,9 тис. та 11 тис. грн.

Олександр Омельченко

У вересні 2020 року Омельченка висунули кандидатом на посаду мера Києва від політсили Єдність.

Фото: Олександр Омельченко

Очільник КМДА (1996 – 2006), міський голова Києва (1999 – 2006). Народний депутат Верховної Ради 6 скликання.

На виборах 2019 року до Верховної Ради України IX скликання балотувався як представник партії Єдність.

З 2015 року Омельченко – депутат Київської міської ради, очільник фракції Єдність.

На президентських виборах 2004 року безрезультатно балотувався на посаду президента України від партії Єдність.

У 1994 – 1996 роках був заступником та першим заступником голови Київської міськдержадміністрації.

Був заступником голови виконкому столичної мерії з 1990 до 1992 року.

Згідно з декларацією за 2017 рік, у кандидата є квартира у Києві (зареєстрована на дружину), кілька земельних ділянок та три житлові будинку.

В автопарку в Омельченка є п’ять авто, ще одне декларує дружина.

На банківському рахунку Олександр має $890 468, з готівки – 800 тис. грн та $15 тис.

Віктор Петрук

Інженер і транспортний експерт Віктор Петрук заявив про рішення балотуватися на посаду київського міського голови.

Фото: Віктор Петрук

Віктор висуватиметься від Громадянського руху Хвиля. Це партія, зареєстрована 2014 року, яка проголошує пріоритетом боротьбу за інтереси малого і середнього бізнесу. Її члени брали участь у Податковому майдані.

Віктор Петрук працював як головний спеціаліст у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, та згодом став активним критиком транспортної політики Києва.

Декларацію кандидат у мери Києва ще не подав.

Максим Гольдарб

26 вересня 2020 року Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала Максима Гольдарба кандидатом на посаду Київського міського голови

Фото: Максим Гольдарб

У 2019 році балотувався до Верховної Ради на 220 окрузі на Подолі в Києві.

2 листопада 2019 року на офіційному з’їзді партія Союз лівих сил вибрала Гольдарба головою.

У 2018 році Гольдарб став співорганізатором Всеукраїнського руху Партія миру, пізніше був обраний заступником голови організації.

З 2014 року очолює громадську організацію Публічний аудит.

З 2013 по 2014 був директором Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України.

Кандидат наразі ще не подав декларацію.

На місцевих виборах 2020 кандидати на посаду мера міста повинні заплатити заставу. Сума залежатиме від кількості виборців міста.

Також можуть запровадити заставу для кандидатів, які йтимуть по мажоритарці. Її розмір може бути у розмірі 20% мінімальної зарплати.