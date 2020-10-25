Фейкова ДВК, розпил сейфу і ляльковий театр: топ порушень на виборах 2020

Незважаючи на те, що голосування на місцевих виборах 2020 року в Україні почалося вчасно і без проблем із доступом для спостерігачів, волевиявлення проходить не без порушень.

Фейкова виборча дільниця

У селі Соснівка Сумської області відкрилася незаконна дільнична виборча комісія, яка діяла під ідентичним номером, як і справжня ДВК. Бюлетені зловмисники надрукували самостійно.

Біля фейкової дільниці грала музика і людей запрошували на голосування, через що вони йшли на незаконну дільницю замість справжньої.

Голосування за ширмою для лялькового театру

На Житомирщині зафіксовано такі дільниці, де не були виготовлені кабінки для таємного волевиявлення.

На одній із дільниць голосування повинно було проходити в приміщенні лялькового театру, за ширмою, яка використовується для проведення розважальних заходів.

У Житомирі помітили “кабінку” для голосування, споруджену з двох драбин.

Розпилювання сейфа

На Херсонщині на одній з дільниць члени виборчої комісії не змогли відкрити сейф із бюлетенями.

Через це довелося викликати працівників ДСНС, які розрізали сейф і дістали бюлетені. На щастя, документація не постраждала.

Каруселі

Ще з опівночі правоохоронці почали зупиняти автобуси, на яких везли виборців до інших міст для голосування.

Стало відомо про інциденти в Одеській і Дніпропетровській областях, а також у Києві.

Людям, яких підвозили для голосування, пропонували 400 грн за голос.

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Голосування вдвох

На одній із дільниць на Закарпатті виборці заходили в кабінку вдвох. Спостерігачі у селищі Великий Бичків Рахівського району зафіксували два подібні інциденти.

Агітація кандидатами в день голосування

Частина учасників місцевих виборів 2020 року проігнорувала вимогу чинного законодавства щодо строків передвиборної агітації та продовжила транслювати політичну рекламу в соціальних мережах у день тиші (24 жовтня) і в день голосування (25 жовтня).



















































Фейкова ДВК, розпил сейфу і ляльковий театр: топ порушень на виборах 2020 / 13 фотографий

Джерело: ОПОРА