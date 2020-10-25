На активістку руху Femen, яка оголилася перед президентом України Володимиром Зеленським, коли глава держави приїхав проголосувати на виборчу дільницю, склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство.

На активістку Femen складено адміністративний протокол за ст.173 Кодексу про адмінпорушення, повідомили в Національній поліції.

Санкція статті передбачає штраф від 3 153 грн до 7 357 грн або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців або адмінарешт до 15 діб.

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Активістка Femen задерла спідницю перед Зеленським

Активістка руху Femen прийшла на виборчу дільницю в Києві, де голосували президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська.

Дівчина вискочила з натовпу людей і задерла спідницю перед Зеленським, на внутрішній стороні якої було написано “Zexist”.

Фото: Діалог