Обнажилась перед Зеленским: в полиции объяснили, как накажут активистку

На активистку движения Femen, которая обнажилась перед президентом Украины Владимиром Зеленским, когда глава государства приехал проголосовать на избирательный участок, составили административный протокол за мелкое хулиганство.

На активистку Femen составлен административный протокол по ст.173 Кодекса об админнарушениях, сообщили в Национальной полиции.

Санкция статьи предусматривает штраф от 3 153 грн до 7 357 грн или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев или админарест до 15 суток.

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Активистка Femen задрала юбку перед Зеленским

Активистка движения Femen пришла на избирательный участок в Киеве, где голосовали президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская.

Девушка выскочила из толпы людей и задрала юбку перед Зеленским, на внутренней стороне которой было написано “Zexist”.

Фото: Диалог