З’явилися результати екзит-полу на місцевих виборах 2020 у Києві на посаду голови міста.
За даними екзит-полу лідирує Віталій Кличко якого підтримали 45,93% виборців.
До першої п’ятірки увійшли такі кандидати:
- Віталій Кличко (УДАР Віталія Кличка) – 45,93%
- Олександр Попов (Опозиційна платформа – За життя) – 9,62%
- Ірина Верещук (Слуга народу) – 8,53%
- Олексій Кучеренко (ВО Батьківщина) – 7,82%
- Сергій Притула (Голос) – 7,27%
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Офіційні результати місцевих виборів у Києві оголосять після остаточного підрахунку усіх голосів киян, не пізніше 6 листопада.
Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 проводять власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.
Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.
Понад 1500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
Вибори 2020
Місцеві вибори 2020 пройшли в останню неділю жовтня.
Згідно з законом, усі виборчі дільниці зачиняються рівно о 20.00, і після цього розпочинається процес підрахунку голосів.
Свіжі новини можна відстежувати завдяки онлайн трансляції виборів в Україні 2020.