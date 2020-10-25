З’явилися результати екзит-полу на місцевих виборах 2020 у Києві на посаду голови міста.

За даними екзит-полу лідирує Віталій Кличко якого підтримали 45,93% виборців.

До першої п’ятірки увійшли такі кандидати:

Віталій Кличко (УДАР Віталія Кличка) – 45,93% Олександр Попов (Опозиційна платформа – За життя) – 9,62% Ірина Верещук (Слуга народу) – 8,53% Олексій Кучеренко (ВО Батьківщина) – 7,82% Сергій Притула (Голос) – 7,27%

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Офіційні результати місцевих виборів у Києві оголосять після остаточного підрахунку усіх голосів киян, не пізніше 6 листопада.

Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 проводять власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.

Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.

Понад 1500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Вибори 2020

Місцеві вибори 2020 пройшли в останню неділю жовтня.

Згідно з законом, усі виборчі дільниці зачиняються рівно о 20.00, і після цього розпочинається процес підрахунку голосів.

Свіжі новини можна відстежувати завдяки онлайн трансляції виборів в Україні 2020.