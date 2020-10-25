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Результаты экзитпола на выборах мэра Киева 2020

Появились предварительные результаты экзитпола на местных выборах 2020 в Киеве на должность главы города.

По данным экзитпола, лидирует Виталий Кличко, которого поддержали 45,93% избирателей.

В первую пятерку вошли следующие кандидаты:

  1. Виталий Кличко (УДАР Виталия Кличко) — 45,93%
  2. Александр Попов (Оппозиционная платформа — За жизнь) — 9,62%
  3. Ирина Верещук (Слуга народа) — 8,53%
  4. Алексей Кучеренко (ВО Батькивщина) — 7,82%
  5. Сергей Притула (Голос) — 7,27%

Выборы мэра Киева — экзитпол результаты (местные выборы 2020)

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Точный результат местных выборов в Киеве будет известен после окончательного подсчета всех голосов киевлян, не позднее 6 ноября.

Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украина 24 проводят собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.

Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.

Более 1 500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Выборы 2020

Местные выборы 2020 прошли в последнее воскресенье октября.

Согласно закону, все избирательные участки закрываются ровно в 20.00, и после этого начинается процесс подсчета голосов.

Свежие новости можно отслеживать в онлайн трансляции выборов в Украине 2020.

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