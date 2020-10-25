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Факти / Україна / Політика

Забули кандидата, давали 200 грн за голос і 12 разів “мінували”: порушення на виборах 2020

Місцеві вибори в Україні 2020 офіційно закінчилися. Дільниці завершили свою роботу о 20.00. Протягом для поліція, спостерігачі та виборці фіксували немало правопорушень.

Комітет виборців України розповів про головні порушення в день голосування на місцевих виборах станом на 18.00.

Основні проблеми – організація виборчих дільниць, незаконна агітація, недотримання протиепідемічних заходів.

За словами генерального директора КВУ Олексія Кошеля, серйозна проблема виникла з підкупом виборців. В Одеській та Дніпропетровській областях виборцям пропонували 200-400 грн за їхній голос.

В Житомирській, Черкаській областях та Дніпрі люди виносили бюлетені з дільниць.

Кошель також розповів про спроби фальсифікації в день голосування. У психіатричному інтернаті Кам’янського району Дніпропетровської області медпрацівники змушували виборців голосувати.

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У Михайло-Коцюбинській ОТГ Чернігівській області один з членів комісії показував літнім людям пальцем на квадрат біля прізвища одного кандидата.

У Кіровоградській області через помилку в бюлетені втратили голоси 2 394 виборці. В бюлетенях були неправильно вказані прізвища кандидатів в окрузі.

На брифінгу МВС України додали, що за день до поліції надійшло 12 повідомлень про мінування.

У Києві перехожі затримали спостерігача, який за гроші пропонував проголосувати за певного кандидата.

У Рівненській області в сільській раді забули надрукувати кандидата №3. Цю помилку помітили батьки кандидата, які не знайшли прізвище сина в бюлетені.

Агітацію у день виборів зафіксували в Полтаві, Чернівецькій та Рівненській області.

Загалом в Україні відкрили майже 80 кримінальних справ за фактами порушень на виборах.

Результати екзит-полів на місцевих виборах 2020 року оприлюднили о 20.00 у прес-центрі інформаційного агентства Інтерфакс-Україна.

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