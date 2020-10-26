Все пройшло спокійно: ОБСЄ оцінила місцеві вибори 2020

Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) оцінило проведення місцевих виборів 25 жовтня в Україні.

Представники бюро відзначили професіоналізм роботи ЦВК, однак вказали на політизованість окремих ТВК.

– На обмеженій кількості виборчих дільниць ми спостерігали, що виборчий процес проходив в цілому спокійно, добре організовано і прозоро, всі процедури в цілому були дотримані, – сказала керівник Інгібьyoрг Сольрун Гісладоттір.

Загалом БДІПЛ заявило, що місцеві вибори 2020 в Україні пройшли на професійному та ефективному рівні, навіть попри Covid-19.

Зазначається, що виборці обирали місцевих представників у відповідних радах, однак саме вибори міських голів через рівень їхніх повноважень мали дещо вищий рівень заполітизованості.

– Незалежно від вимог та умов, вибори – це політичний процес.

У додаткових рекомендаціях бюро закликає посилити юридичну та виборчу частину проведення голосування, зокрема, йдеться про вдосконалення Виборчого кодексу України.

Представники місії БДІПЛ ОБСЄ продовжать спостереження за виборами в Україні під час другого туру.

Явка на місцевих виборах 2020

Станом на 10.00 26 жовтня Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів, поданих після завершення голосування.

Всього 10 556 621 виборець скористався правом та проголосував за кандидатів на місцевих виборах.

Таким чином, явка виборців склала лише 36,88%.