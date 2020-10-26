На місцевих виборах 2020, які пройшли в Україні 25 жовтня, українці мали змогу не лише проголосувати за нових очільників міст, обрати депутатів до обласних та районних рад, а я взяти участь у всенародному опитуванні, ініційованому президентом країни Володимиром Зеленським.

Але, попри очікування його авторів, вивчення громадської думки з п’яти питань, зазнало краху. Про це в ефірі Фактів ICTV заявив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

– Я вважаю, що опитування провалилося. По-перше, воно не мало жодних законних підстав. Якщо президент Зеленський хотів отримати думку громадян, варто було замовити у професійних соціологів соціологічне опитування із незначною похибкою, – повідомив Олексій Кошель.

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За його словами, вивчати думку громадян почали з 10.00, через що пенсіонери, які звикли голосувати найпершими, не змогли озвучити свою позицію.

Крім того, під час розмов інтерв’юерів та громадян нерідко виникали конфлікти.

– Ми спостерігали факти, коли непрофесійні інтерв’юери пояснювали виборцям, що таке Будапештський меморандум, чому необхідно скоротити кількість народних депутатів. Результат був очевидним – це конфлікти та звинувачення в агітації, – пояснює Олексій Кошель.

На його думку, владі треба повернутися до реальних механізмів народовладдя та ухвалити закон про всеукраїнський референдум та про місцеві референдуми.

Опитування ж виглядало як звичайна піар-акціям, намагання змістити інформаційний фон. Його результати не можна буде використовувати.

– Це непрофесійний зріз інформації, він не відповідає громадській думці. Під час соціологічного опитування робиться вибірка всіх громадян, а у нашому випадку хаотично опитали частину виборців, – підсумовує фахівець.

Всенародне опитування українців

Напередодні місцевих виборів 2020 Володимир Зеленський анонсував проведення всенародного опитування громадян 25 жовтня.

В українців мали запитуватися про ставлення до запровадження зони вільної торгівлі на Донбасі, легалізації лікарського канабісу та зменшення кількості нардепів з 450 до 300.

Однак організаторів опитування почали звинувачувати у непрофесійності, зокрема, у Хмельницькій області його проводила 11-річна дівчинка.