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Факти / Україна / Політика

Довибори у Раду: Ляшко програв битву за мандат Гуньку

Олег Ляшко від Радикальної партії програв на довиборах до Верховної Ради на 208 окрузі в Чернігівській області кандидату в народні депутати від партії Слуга народу Анатолію Гуньку.

Гунько набрав 34,1% (21 245 голосів), а Ляшко – 31,78% (19 799), йдеться в оприлюднених ЦВК результатах довиборів до Ради в Чернігівській області після підрахунку 100% виборчих протоколів.

Читайте: Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)

Ляшко не згоден з результатами

Гунько заявив про свою перемогу ще 26 жовтня, посилаючись на проведений його штабом підрахунок голосів.

Зі свого боку Олег Ляшко назвав вибори “купленими” і звинуватив опонента в масштабному підкупі виборців.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що високу явку на 208 окрузі дійсно слід перевірити і порадив радикалу підготувати докази фальсифікації виборів.

Глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко зі свого боку закликав опонентів Гунька “не затягувати процес підрахунку голосів”.

Пізніше Ляшко зажадав від Національної поліції України та генерального прокурора розслідувати можливі порушення на його виборчому окрузі.

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