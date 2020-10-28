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Факты / Украина / Политика

Довыборы в Раду: Ляшко проиграл битву за мандат Гунько

Олег Ляшко от Радикальной партии проиграл на довыборах в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области кандидату в народные депутаты от партии Слуга народа Анатолию Гунько.

Гунько набрал 34,1% (21 245 голосов), а Ляшко – 31,78% (19 799), говорится в обнародованных ЦИК результатах довыборов в Раду в Черниговской области после подсчета 100% избирательных протоколов.

Читайте: Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Ляшко не согласен с результатами

Гунько заявил о своей победе еще 26 октября, ссылаясь на проведенный его штабом подсчет голосов.

В свою очередь Олег Ляшко назвал выборы “купленными” и обвинил оппонента в масштабном подкупе избирателей.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что высокую явку по 208 округу действительно следует проверить и посоветовал радикалу подготовить доказательства фальсификации выборов.

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко в свою очередь призвал оппонентов Гунько “не затягивать процесс подсчета голосов”.

Позже Ляшко потребовал от Национальной полиции Украины и генерального прокурора расследовать возможные нарушения на его избирательном округе.

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