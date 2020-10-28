Павло Рябікін очолив митницю – що відомо

Кабінет Міністрів призначив головою Державної митної служби генерального директора Міжнародного аеропорту Бориспіль Павла Рябікіна.

55-річний український менеджер, політик і дипломат у березні 2017 року був призначений генеральним директором державного підприємства Міжнародний аеропорт Бориспіль. За основним місцем роботи у 2019 році задекларував майже 5 млн грн заробітку.

До цього встиг попрацювати народним депутатом трьох скликань, а у Київській міськдержадміністрації займався питаннями інфраструктури і транспортного будівництва.

З липня 2009 року до квітня 2010 року працював Надзвичайним та Повноважним послом України у Королівстві Данія.

Ротація на митниці

Це вже п’ята спроба уряду продовжити реформу митниці після звільнення Максим Нефьодова, яке було погоджено наприкінці квітня 2020 року.

Першим після Нефьодова зайнятися реформуванням спробував Ігор Муратов, але наприкінці серпня його також звільнили, замінивши Андрієм Павловським. Однак буквально нещодавно на цю посаду призначили Євгена Єнтіса, який вже сьогодні втратив повноваження виконувача обов’язків.

Джерело: Олексій Гончаренко