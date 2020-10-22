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Факти / Україна / Політика

Вчетверте за рік: Кабмін змінив голову держмитниці

Євген Єнтіс 22 жовтня тимчасово очолив Державну митну службу України.

Відповідну постанову ухвалив Кабмін: перед цим з посади було звільнено т.в.о. голови Держмитниці Андрія Павловського.

До нового призначення Євген Єнтіс був заступником голови митниці з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Євген Єнтіс: Кабмін призначив голову Держмитниці

Раніше працював у ДП Прозорро, яке займається публічними закупівлями.

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Про причини усунення Андрія Павловського поки не повідомляється.

До слова, це вже четверта спроба уряду продовжити реформу митниці після звільнення Максим Нефьодова, яке було погоджено наприкінці квітня 2020 року.

Першим після Нефьодова зайнятися реформуванням спробував Ігор Муратов, але наприкінці серпня його також звільнили, замінивши Андрієм Павловським.

Фото: Prozorro

Джерело: Урядовий портал

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